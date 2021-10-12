Нарушение ПДД — где в Украине заработают новые камеры автофиксацииhttps://racurs.ua/n161553-narushenie-pdd-gde-v-ukraine-zarabotaut-novye-kamery-avtofiksacii.htmlРакурс
Нарушения ПДД — правил дорожного движения — на украинских дорогах будут фиксировать новые камеры. С 13 октября заработают еще 23 камеры автоматической фиксации.
Приборы появятся в четырех городах и семи областях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Всего в Украине с середины октября будет работать более 200 комплексов автоматической фиксации.
Новые камеры появятся на дорогах таких городов и регионов:
- Кременчуг,
- Черкассы,
- Луцк,
- Львов,
- Винницкая область,
- Волынская область,
- Донецкая область,
- Запорожская область,
- Николаевская область,
- Ровенская область,
- Черниговская область.
С картой размещения комплексов можно ознакомиться на сайте МВД.
«Ракурс» сообщал, что 28 сентября в Украине заработали новые комплексы автофиксации нарушений ПДД. Аппаратура расположена в четырех областях — Запорожской, Львовской, Закарпатской и Одесской. Два десятка новых камер уже работают в этих регионах.