Где в Украине заработают новые камеры автофиксации нарушений ПДД. Фото: МВД

https://racurs.ua/n161553-narushenie-pdd-gde-v-ukraine-zarabotaut-novye-kamery-avtofiksacii.html

Ракурс

Нарушения ПДД — правил дорожного движения — на украинских дорогах будут фиксировать новые камеры. С 13 октября заработают еще 23 камеры автоматической фиксации.

Приборы появятся в четырех городах и семи областях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Всего в Украине с середины октября будет работать более 200 комплексов автоматической фиксации.

Новые камеры появятся на дорогах таких городов и регионов:

Кременчуг,

Черкассы,

Луцк,

Львов,

Винницкая область,

Волынская область,

Донецкая область,

Запорожская область,

Николаевская область,

Ровенская область,

Черниговская область.

С картой размещения комплексов можно ознакомиться на сайте МВД.

«Ракурс» сообщал, что 28 сентября в Украине заработали новые комплексы автофиксации нарушений ПДД. Аппаратура расположена в четырех областях — Запорожской, Львовской, Закарпатской и Одесской. Два десятка новых камер уже работают в этих регионах.