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Ракурс
Где в Украине заработают новые камеры автофиксации нарушений ПДД. Фото: МВД

Нарушение ПДД — где в Украине заработают новые камеры автофиксации

12 окт 2021, 16:26
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Нарушения ПДД — правил дорожного движения — на украинских дорогах будут фиксировать новые камеры. С 13 октября заработают еще 23 камеры автоматической фиксации.

Приборы появятся в четырех городах и семи областях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Всего в Украине с середины октября будет работать более 200 комплексов автоматической фиксации.

Новые камеры появятся на дорогах таких городов и регионов:


  • Кременчуг,
  • Черкассы,
  • Луцк,
  • Львов,
  • Винницкая область,
  • Волынская область,
  • Донецкая область,
  • Запорожская область,
  • Николаевская область,
  • Ровенская область,
  • Черниговская область.

С картой размещения комплексов можно ознакомиться на сайте МВД.

«Ракурс» сообщал, что 28 сентября в Украине заработали новые комплексы автофиксации нарушений ПДД. Аппаратура расположена в четырех областях — Запорожской, Львовской, Закарпатской и Одесской. Два десятка новых камер уже работают в этих регионах.

Источник: Ракурс


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