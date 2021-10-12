Сеть украинских аптек взломали хакеры

Аптека. Фото: УП

https://racurs.ua/n161552-set-ukrainskih-aptek-vzlomali-hakery.html

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Хакерская атака на сеть аптек АНЦ случилась сегодня, 12 октября.

Киберпреступники заблокировали работу аптек по всей Украине и требуют от руководства сети аптек выкуп. Об этом сообщает руководитель сети АНЦ Николай Щербина, передает «РБК-Украина».

По его словам, действовала группа профессиональных хакеров-вымогателей. Они взломали систему информационной защиты компании, заблокировали работу сайта, отключили интернет в аптеках и предложили заплатить выкуп за возможность продолжить работу.

Руководитель сети отметил, что компания не планирует выплачивать выкуп хакерам, и теперь команда работает над восстановлением инфраструктуры.

Мы сейчас делаем все возможное для поимки преступников и привлечения их к ответственности. Параллельно, наша команда работает над восстановлением инфраструктуры, что скорее всего займет несколько дней, — подчеркнул он.



Напомним, ранее мы сообщали, что уязвимости в системе предоставления государственных услуг «Дія» так называемым «белым» хакерам (специалистами, которые ищут уязвимые места в системах в обмен на вознаграждение) пока обнаружить не удалось.

Источник: РБК-Украина