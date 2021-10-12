Мережу українських аптек зламали хакери

Аптека. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161552-mereju-ukrayinskyh-aptek-zlamaly-hakery.html

Ракурс

Хакерська атака на українську мережу аптек АНЦ трапилася сьогодні, 12 жовтня.

Кіберзловмисники заблокували роботу аптек по всій Україні та вимагають від керівництва мережі аптек викуп. Про це повідомляє керівник мережі АНЦ Микола Щербина, передає «РБК-Україна».

За його словами, діяла група професійних хакерів-вимагачів. Вони зламали систему інформаційного захисту компанії, заблокували роботу сайту, відключили інтернет в аптеках і запропонували заплатити викуп за можливість продовжити роботу.

Керівник мережі зазначив, що компанія не планує виплачувати викуп хакерам, і наразі команда працює над відновленням інфраструктури.

Ми зараз робимо все можливе для упіймання злочинців і притягнення їх до відповідальності. Паралельно, наша команда працює над відновленням інфраструктури, що швидше за все займе кілька днів, — наголосив він.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вразливості в системі надання державних послуг «Дія» так званим «білим» хакерам (фахівцями, які шукають вразливі місця в системах в обмін на винагороду) наразі виявити не вдалося.

Джерело: РБК-Україна