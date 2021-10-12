Спецкамери для виявлення порушників карантину запустять у Києві. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n161551-speckamery-dlya-vyyavlennya-porushnykiv-karantynu-zapustyat-u-kyievi.html

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Карантин у Києві контролюватимуть жорсткіше — в місті запрацюють відеокамери контролю за дотриманням маскового режиму і соціальної дистанції.

Ініціативу реалізують у межах пілотного проекту Всесвітньої організації охорони здоров’я та Міністерства охорони здоров’я (МОЗ). Також такі камери з’являться у Дніпрі. Про це в коментарі ТСН повідомив головний санлікар Ігор Кузін.

Таким чином МОЗ планує оцінити, як українці дотримуються карантинних норм. Камери запрацюють орієнтовного з 1 листопада. Вони в автоматичному режимі зчитуватимуть, хто з людей не дотримується дистанції та не носить маски.

Кузін уточнив, що система не збиратиме персональні дані українців та не проводитиме ідентифікацію. Також він розповів, яке покарання чекатиме на порушників карантину.

М’яко кажучи, це пілот із відстеження загального відсотка протиепідеміологічних вимог. Водночас для людей, які порушують протиепідеміологічні вимоги, діє відповідна стаття в адміністративному кодексі Україні та передбачене покарання, зокрема, за відсутність масок у закритому приміщенні, — сказав санлікар.



Нагадаємо, нова інформація про ситуацію з коронавірусом в українських областях з’явилася на сайті МОЗ. «Помаранчевій» зоні карантину відповідають 15 областей, а «жовтій» — Київ та ще дев’ять регіонів.

Джерело: ТСН