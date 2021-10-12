Спецкамеры для выявления нарушителей карантина запустят в Киеве. Фото: ua.news

https://racurs.ua/n161551-speckamery-dlya-vyyavleniya-narushiteley-karantina-zapustyat-v-kieve.html

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Карантин в Киеве будут контролировать жестче — в городе заработают видеокамеры контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Инициативу реализуют в рамках пилотного проекта Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения. Также такие камеры появятся в Днепре. Об этом в комментарии ТСН сообщил главный санврач Игорь Кузин.

Таким образом Минздрав планирует оценить, как украинцы придерживаются карантинных норм. Камеры заработают ориентировочного с 1 ноября. Они в автоматическом режиме будут считывать, кто из людей не соблюдает дистанцию ​​и не носит маски.

Кузин уточнил, что система не будет собирать персональные данные украинцев и проводить идентификацию. Также он рассказал, какое наказание ждет нарушителей карантина.

Мягко говоря, это пилот по отслеживанию общего процента противоэпидемиологических требований. Но в то же время для людей, которые нарушают противоэпидемические требования, действует соответствующая статья в административном кодексе Украины и предусмотрено наказание, в частности, за отсутствие масок в закрытом помещении, — сказал санврач.



Напомним, новая информация о ситуации с коронавирусом в украинских областях появилась на сайте Минздрава. «Оранжевой» зоне карантина соответствуют 15 областей, а «желтой» — Киев и еще девять регионов.

Источник: ТСН