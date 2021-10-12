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Ракурс
Распространяются ли новые правила перевозок на детей, рассказал Минздрав

Распространяются ли новые правила перевозок на подростков, рассказал Минздрав

12 окт 2021, 14:24
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Касаются ли новые правила перевозок пассажиров между регионами, которые начнут действовать с 21 октября, несовершеннолетних, пояснило во вторник Министерство здравоохранения Украины.

Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках. Для детей старше 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности транспорте, — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения. Новые правила перевозок распространяются на совершеннолетних граждан Украины, иностранцев, лиц без гражданства, в том числе водителей, членов экипажа авиа- и железнодорожного транспорта и пассажиров.

Напомним, 11 октября Кабмин ужесточил правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидемической опасности. Так, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров:

  • документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы двухдозной вакцины для регионов «желтого» уровня;

  • международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины, отрицательный результат тестирования методом ПЦР или выздоровления лица от указанной болезни;


  • отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующего 72 часа.

Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластных перевозок.

Источник: Ракурс


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