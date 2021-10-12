Чи поширюються нові правила перевезень на неповнолітніх — пояснення МОЗ

https://racurs.ua/ua/n161541-chy-poshyruutsya-novi-pravyla-perevezen-na-nepovnolitnih-poyasnennya-moz.html

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Чи стосуватимуться нові правила перевезень пасажирів між регіонами, які почнуть діяти з 21 жовтня, неповнолітніх, пояснило у вівторок Міністерство охорони здоров’я України.

Діти до 18 років зможуть користуватися громадським транспортом у поїздках між регіонами без пред’явлення негативних тестів на COVID-19 та сертифікатів чи міжнародних свідоцтв про щеплення. Для дітей віком від 12 років залишається обов’язкове правило використовувати захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема транспорті, — заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення. Нові правила перевезень поширюються на повнолітніх громадян України, іноземців, осіб без громадянства, зокрема водіїв, членів екіпажу авіа- та залізничного транспорту і пасажирів.

Нагадаємо, 11 жовтня Кабмін посилив правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Так, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів «жовтого» рівня;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, негативний результат тестування методом ПЛР або одужання особи від зазначеної хвороби;



негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 год.

Відповідні правила не застосовуватимуться до міських та внутрішньообласних перевезень.