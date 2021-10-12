Вакцинація. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161540-chy-zahyschaie-covid-vakcynaciya-vid-grypu-vidpovidaie-moz.html

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) наголошує, що щеплення від COVID-19 не захищає від грипу.

Водночас у випадку одночасного інфікування коронавірусом та грипом ризик смертності зростає вдвічі. Про це розповів голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій.

За його словами, вакцина від COVID-19 абсолютно не захищає від грипу.

Ми розраховуємо на 30 тис. доз, які отримаємо в рамках медичного механізму для медичних працівників від грипу. Це для стаціонарів, які працюють із «ковідними» пацієнтами. Це те, що нам гарантовано і вони будуть передані безоплатно, — зазначив Лапій.



Він зауважив, що після перенесення коронавірусу вакцинуватися від грипу безпечно, але краще це робити після періоду ізоляції, щоби не наражати на небезпеку інших людей і персонал лікувального заходу. Групами ризику є діти та люди похилого віку, оскільки вони найбільш схильні до важкого перебігу грипу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пік коронавірусу в Україні планують на кінець осені, а разом із ним можливий і спалах грипу.