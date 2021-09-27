Спалах грипу накладеться восени на пік коронавірусу

Спалах грипу. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160776-spalah-grypu-nakladetsya-voseny-na-pik-koronavirusu.html

Ракурс

Пік коронавірусу в Україні планують на кінець осені, а разом із ним можливий і спалах грипу.

Наразі в Україні грипу не фіксують, але українці масово хворіють на віруси респіраторної групи. Про це розповіла завідувач відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров’я Оксана Кошалко під час брифінгу.

Фактично, грип зник і зараз його циркуляція не спостерігається. Чи ковід посунув грип? Дослідження тривають і однозначної відповіді немає. Є гіпотеза, що інфікована ковідом людина не може інфікуватися грипом, — розповіла експерт.

Наголошується, що лише за минулий тиждень на ГРВІ захворіло близько 200 тис. українців, що в половину більше, ніж за тиждень до цього. Епідеміолог вважає, що майбутній прогноз невтішний — захворюваність і далі буде зростати. Пік захворюваності на грип та ГРВІ прогнозують на жовтень-листопад.

За словами експерта, те, що грипу немає зараз, не значить, що він не з’явиться через тиждень, чи два.

Грип рано чи пізно до нас повернеться. Він ще візьме своє. Коли вже буде циркуляція вірусу грипу, то треба, щоби максимальна кількість людей мала від нього імунітет, — наголосила вона.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пік захворюваності на коронавірус в Україні прогнозують на листопад. При цьому епідеміологічна ситуація може погіршитися вже в жовтні, якщо кількість інфікованих продовжуватиме зростати.