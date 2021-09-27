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Ракурс
Вспышка гриппа. Фото: istock

Вспышка гриппа наложится осенью на пик коронавируса

27 сен 2021, 13:05
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Пик коронавируса в Украине планируют на конец осени, а вместе с ним возможна и вспышка гриппа.

Сейчас в Украине грипп не фиксируют, но украинцы массово болеют вирусами респираторной группы. Об этом рассказала заведующая отделом организации эпиднадзора Центра общественного здоровья Оксана Кошалко во время брифинга.

Фактически, грипп исчез и сейчас его циркуляция не наблюдается. Или ковид подвинул грипп? Исследования продолжаются и однозначного ответа нет. Есть гипотеза, что инфицированый ковидом человек не может заразиться гриппом, — рассказала эксперт.

Отмечается, что только за прошлую неделю ОРВИ заболело около 200 тыс. украинцев, что в половину больше, чем за неделю до этого. Эпидемиолог считает, что будущий прогноз неутешительный — заболеваемость и дальше будет расти. Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ прогнозируют на октябрь-ноябрь.

По словам эксперта, то, что гриппа нет сейчас, не значит, что он не появится через неделю, или две.


Грипп рано или поздно к нам вернется. Он еще возьмет свое. Когда уже будет циркуляция вируса гриппа, то надо, чтобы максимальное количество людей имели от него иммунитет, — подчеркнула она.

Напомним, ранее мы сообщали, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине прогнозируют на ноябрь. При этом эпидемиологическая ситуация может ухудшиться уже в октябре, если количество инфицированных будет продолжать расти.

Источник: Ракурс


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