Вспышка гриппа наложится осенью на пик коронавируса

Вспышка гриппа. Фото: istock

https://racurs.ua/n160776-vspyshka-grippa-nalojitsya-osenu-na-pik-koronavirusa.html

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Пик коронавируса в Украине планируют на конец осени, а вместе с ним возможна и вспышка гриппа.

Сейчас в Украине грипп не фиксируют, но украинцы массово болеют вирусами респираторной группы. Об этом рассказала заведующая отделом организации эпиднадзора Центра общественного здоровья Оксана Кошалко во время брифинга.

Фактически, грипп исчез и сейчас его циркуляция не наблюдается. Или ковид подвинул грипп? Исследования продолжаются и однозначного ответа нет. Есть гипотеза, что инфицированый ковидом человек не может заразиться гриппом, — рассказала эксперт.

Отмечается, что только за прошлую неделю ОРВИ заболело около 200 тыс. украинцев, что в половину больше, чем за неделю до этого. Эпидемиолог считает, что будущий прогноз неутешительный — заболеваемость и дальше будет расти. Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ прогнозируют на октябрь-ноябрь.

По словам эксперта, то, что гриппа нет сейчас, не значит, что он не появится через неделю, или две.

Грипп рано или поздно к нам вернется. Он еще возьмет свое. Когда уже будет циркуляция вируса гриппа, то надо, чтобы максимальное количество людей имели от него иммунитет, — подчеркнула она.

Напомним, ранее мы сообщали, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине прогнозируют на ноябрь. При этом эпидемиологическая ситуация может ухудшиться уже в октябре, если количество инфицированных будет продолжать расти.