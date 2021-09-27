Россия заявила о задержании «неонацистов-террористов» с портретами Бандеры

РФ заявила о задержании «террористов» с портретами Бандеры. Фото: nbnews.com.ua

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О задержании «неонацистов-террористов» с портретами Степана Бандеры заявили в Федеральной Службе безопасности РФ.

В Уфе российские силовики задержали пятерых местных жителей, которые якобы готовили теракт в здании правоохранительной службы с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств. Подозреваемых суд страны-агрессора уже арестовал. Об этом 27 сентября сообщает «Инфтерфакс» со ссылкой на пресс-службу российской спецслужбы.

В домах задержанных ФСБ провела обыски и нашла снайперскую винтовку, самодельную взрывчатку, девять единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты главарей Третьего Рейха, украинского деятеля Степана Бандеры и националистическую атрибутику. Задержанных «террористов» обвиняют в подготовке к теракту и незаконном изготовлении взрывчатки.

В Следственном комитете РФ отметили, что 19-летний «неонацист» привлек четырех жителей Уфы для совершения «терактов». Отмечается, что этот юноша учил их пользоваться оружием и изготавливать взрывчатку.

Напомним, в Верховной Раде предлагают признать террористическими организациями Федеральную службу безопасности Российской Федерации и Генеральный штаб Вооруженных сил России. Соответствующий законопроект в парламент подали нардепы из «Слуги народа» и «За будущее».

Источник: «Интерфакс»