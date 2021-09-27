Росія заявила про затримання «неонацистів-терористів» з портретами Бандери

РФ заявила про затримання «терористів» з портретами Бандери. Фото: nbnews.com.ua

https://racurs.ua/ua/n160775-rosiya-zayavyla-pro-zatrymannya-neonacystiv-terorystiv-z-portretamy-bandery.html

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Про затримання «неонацистів-терористів» з портретами Степана Бандери заявили в Федеральній службі безпеки РФ.

В Уфі російські силовики затримали п’ятьох місцевих мешканців, які нібито готували теракт у будівлі правоохоронної служби з використанням саморобних вибухових речовин і вибухових пристроїв. Підозрюваних суд країни-агресора вже арештував. Про це 27 вересня повідомляє «Інфтерфакс» із посиланням на прес-службу російської спецслужби.

В оселях затриманих ФСБ провела обшуки й знайшла снайперську гвинтівку, саморобну вибухівку, дев’ять одиниць холодної зброї, інструкції з виготовлення вибухових пристроїв, а також портрети ватажків Третього Рейху, українського діяча Степана Бандери та націоналістичну атрибутику. Затриманих «терористів» звинувачують у підготовці до теракту та незаконному виготовленні вибухівки.

В Слідчому комітеті РФ зазначили, що 19-річний «неонацист» залучив чотирьох мешканців Уфи для скоєння «терактів». Зазначається, що цей юнак вчив їх користуватися зброєю та виготовляти вибухівку.

Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують визнати терористичними організаціями Федеральну службу безпеки Російської Федерації та Генеральний штаб Збройних сил Росії. Відповідний законопроект до парламенту подали нардепи зі «Слуги народу» й «За майбутнє".

Джерело: «Інтерфакс»