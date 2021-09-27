Підстригати бороди заборонили в Афганістані

Таліби заборонили підстригати бороди чоловікам, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n160774-pidstrygaty-borody-zaboronyly-v-afganistani.html

Ракурс

В Афганістані рух «Талібан» заборонив барбершопам голити чи підстригати бороди, мотивуючи це тим, що така практика суперечить нормам шаріату.

Заборона стосується перукарень афганської провінції Гільменд, проте

деякі барбершопи у Кабулі також заявили, що отримали подібний наказ. Про це повідомляє BBC.

Усіх, хто порушить цю заборону, покарають, заявляють у релігійній поліції «Талібану».

Один з них (бойовиків «Талібану» — ред.) сказав мені, що вони можуть послати таємних інспекторів, щоб упіймати нас, — розповів один із власників барбершопу у Кабулі на умовах анонімності.

Зазначається, що власники перукарень скаржаться на скрутні часи для їхнього бізнесу, які розпочалися після захоплення влади талібами.

«Клієнти не голять бороди, бо не хочуть, щоб їх атакували бійці „Талібану“ на вулицях. Вони хочуть розчинитися в натовпі і виглядати, як вони (таліби — ред.), — зазначив перукар з міста Герат. — Ніхто не піклується про свій стиль або зачіску».

Під час минулого перебування талібів при владі в Афганістані (1996−2001 роки), вони також наполягали, щоб усі чоловіки відрощували бороди.

Нагадаємо, таліби нещодавно пообіцяли відновити публічні страти та відрубування кінцівок в Афганістані.

Джерело: BBC