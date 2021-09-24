Відновити публічні страти пообіцяли таліби

Таліби нещодавно захопили владу в Афганістані, фото: РІА «Новости»

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В Афганістані, в якому нещодавно знову захопив владу рух «Талібан», відновлять страти та ампутацію кінцівок, які колись проводили на спортивному стадіоні Кабулу.

Хоча, можливо, цього разу виконання таких вироків вже не буде здійснюватися публічно. Про це заявив один з лідерів «Талібану» мулла Нуруддін Турабі, який тепер керує в’язницями, повідомляє агентство Associated Press.

Усі критикують нас за страти на стадіоні, але ми ніколи нічого не говорили про їхні закони і покарання, — наголосив Турабі, виступаючи в Кабулі. — Ніхто не буде вказувати нам, якими повинні бути наші закони. Ми будемо слідувати ісламу і приймати закони на основі Корану.

Попереднього разу таліби контролювали Кабул у період з 1996 по 2001 роки. Тоді засуджених вбивць зазвичай страчували одним пострілом у голову, випущеним членом сімʼї жертви. Стрілку також пропонувалося взяти «криваві гроші» і дозволити злочинцю залишитися живим.

Засудженим за крадіжку тоді ампутували руки та/або ноги — залежно від ступеня тяжкості злочину. Судові процеси та засудження тоді рідко були публічними, а судова влада була віддана ісламським священнослужителям, знання яких про закон обмежувалося релігійними заборонами.

За словами Турабі, тепер злочини розглядатимуть у суді, зокрема жінки, проте основою законів Афганістану буде Коран.

Джерело: Associated Press