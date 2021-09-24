Платна трансляція і рекордні гонорари – усе про бій Усика та Джошуа

https://racurs.ua/ua/n160658-platna-translyaciya-i-rekordni-gonorary-use-pro-biy-usyka-ta-djoshua.html

Ракурс

Бій Усик — Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні. Бій розпочнеться після 22.00, орієнтовно ближче до півночі.

Інтернет-портал Total Sportal опублікував дані щодо грошей, які зароблять обидва боксери. Олександр Усик та Ентоні Джошуа можуть отримати близько 20 млн фунтів.

Гарантована сума грошей для Джошуа за бій складає 10 млн фунтів. Додаткову суму британський боксер може отримати залежно від того, скільки людей придбають право на перегляд поєдинку.

Натомість Олександр Усик за бій отримає гарантовано 3 млн фунтів. Ще 1−2 млн фунтів спортсмен може отримати залежно від кількості придбаних PPV поєдинку.

Українець намагатиметься здобути чемпіонські пояси, якими володіє британець — WBA Super, WBO, IBF та IBO. Всі квитки на цей поєдинок були продані за добу.

В Україні поєдинок можна буде подивитися на сервісі MEGOGO. Трансляція поєдинку буде платною. За 29 грн бій можна буде подивитися тим, у кого вже підключені підписки «Максимальна» або «Спорт». За 49 грн бій буде доступний для перегляду за попереднім замовленням для тих, у кого не оформлена жодна з цих підписок, а за 99 грн — при покупці в день бою.

Результат сутички буде відомий після 12 раундів, якщо один з боксерів не переможе достроково. Якщо ж судді нарахують нічию, то всі титули залишаться у британця.

Усик виступає в професійному боксі з 2013 року. Останній поєдинок український спортсмен провів у жовтні 2020 року, перемігши одноголосним рішенням суддів британця Дерека Чісору. На рахунку Олександра 18 перемог (13 нокаутом) у 18 боях. Джошуа виграв 24 поєдинки (22 нокаутом) і зазнав однієї поразки.

Джерело: Total Sportal