Премію імені Мирослава Скорика встановила Рада

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Ракурс

Премію імені Мирослава Скорика за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва України встановила Верховна Рада під час засідання 24 вересня. Проект закону № 5767 підтримали в цілому 306 народних депутатів.

Державну премію імені Мирослава Скорика надаватимуть за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва України та впровадження новітніх непересічних практик у композиторській, виконавській, музикознавчій діяльності. У пояснювальній записці до проекту закону вказано, що заснування премії ім. Скорика сприятиме розвитку українського музичного мистецтва, популяризації творчості вітчизняних музикантів.

Присудження премії приверне увагу суспільства до авторів та творів українського сучасного музичного мистецтва, які… гідно презентують українську культуру в європейському і світовому культурному процесі як його невід'ємну складову, — повідомляє прес-служба парламенту.

Нагадаємо, Мирослав Скорик — видатний композитор і музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат премії ім. Шевченка, кандидат мистецтвознавства, співголова Спілки композиторів України 2006−2010 років, художній керівник Київської опери.