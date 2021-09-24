Скарб. Фото: Університет Аліканте

https://racurs.ua/ua/n160656-skarb-zi-starodavnimy-rymskymy-monetamy-znayshly-dayvery-v-ispaniyi-foto.html

Ракурс

Скарб із римських золотих монет вдалося знайти дайверами в бухті іспанського міста Хавеа.

Підводні археологічні роботи дозволили зібрати колекцію з 53 золотих монет кінця IV — початку V століть нашої ери. Про знахідку повідомив Університет Аліканте.

Дайвери-аматори Луїс Ленс і Сесар Химено випадково знайшли на морському дні в бухті Портітксоль одну з найбільших колекцій давньоримських золотих монет, які коли-небудь були виявлені в Іспанії.

Спочатку вони знайшли лише вісім монет, після чого звернулися до Генерального управління з питань культури і спадщини. Подальші роботи велися археологами з Університету Аліканте й підводною бригадою Цивільної гвардії Іспанії.

Спільними зусиллями було виявлено скарб із 53 монет, який пролежав у морі понад 1 тис. 500 років, а також три мідних цвяхи й залишки свинцю, які могли бути частиною скрині. Артефакти, що відмінно збереглися, можливо, були навмисно заховані через постійні грабежі.

Вчені з Університету Аліканте зазначили, що артефакти в настільки гарному стані, що можна прочитати написи на більшості з них і визначити приналежність до різних періодів правління римських імператорів: Валентиніан I (n = 3), Валентиніан II (n = 7), Феодосій I (n = 15), Флавій Аркадій (n = 17) і Гонорій (n = 10). Одна монета залишилася непізнаною.

Археологи зазначили, що ця знахідка надасть безліч нової інформації для розуміння прикінцевої фази існування Західної Римської імперії. Надалі монети будуть відреставровані та виставлені в Музеї археології та етнографії в Хавеа.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що скарб у Польщі вдалося розкопати мисливцеві за скарбами Пшемиславу Вітковському. Він знайшов на кукурудзяному полі срібні монети, викарбувані понад 1 тис. 100 років тому.