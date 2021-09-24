В Україні у 2021 році запровадили COVID-паспорти, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n160655-falshyvka-koshtuie-1-8-tys-grn-zmi-sprobuvaly-kupyty-covid-pasport.html

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В Україні нещодавно запровадили COVID-сертифікати, які місять інформацію про щеплення від коронавірусної хвороби.

Ці документи дозволяють безперешкодно перетинати кордон в умовах епідемії коронавірусу, що зумовлює попит на сфальсифіковані COVID-сертифікати. Журналісти видання LIGA.net спробувала купити одразу чотири фейкові сертифікати, щоб встановити, що собою являє ринок «чорних вакцинаторів».

Зазначається, що знайти відповідні пропозиції неважко — пошук у соцмережах за комбінаціями таких слів як «covid», «сертифікат», «щеплення», «міжнародне свідоцтво» дозволяє швидко отримати декілька відповідних пропозицій.

Найбільше їх у популярному інтернет-месенджері Telegram.

Кожен із продавців пропонує ідентичний набір послуг:

ПЛР-тести;

внутрішні COVID-сертифікати;

міжнародні COVID-сертифікати.

Останні є найдорожчими — ціна стартує з 1,8 тис. гривень. Найбільший цінник, який побачили журналісти видання, становив 200 дол. США.

Зазначається, що в усіх випадках клієнту гарантують паперовий «документ» з QR-кодом і подальшим внесенням інформації про повний цикл щеплення в електронні реєстри, такі як Helsi та «Дія». Результат здебільшого обіцяють за один — два дні. Дехто вказує довші терміни, щоб імітувати інтервал між щепленнями.

Оплата за такі «послуги» здійснюється шляхом використання російських інтернет-гаманців або перерахування суми у біткоїнах. Продавці часто вимагають передплату в розмірі 50%.

Втім, кілька таких продавців перестали виходити на контакт із журналістами відразу отримання передплати.

Ще один з продавців, який здійснював свою діяльність через сторінку «Євромед медичний центр» у соцмережі Фейсбук, не вимагав передплати — лише оплати під час отримання сертифікату поштою, через два дні після замовлення дійсно надіслав паперовий «сертифікат».

Проте інформація про фейкове щеплення так і не з’явилася у «Дії» та Helsi, як цього обіцяв продавець.

За вказаною у «документі» адресою, де нібито розташований медцентр, в якому було зроблене щеплення, насправді розміщена автозаправка. Вказаний у «сертифікаті» лікар Кушнір Ігор Вадимович невідомий для Google і відсутній у базі Helsi.