Фальшивка коштує 1,8 тис. грн — ЗМІ спробували купити COVID-паспортhttps://racurs.ua/ua/n160655-falshyvka-koshtuie-1-8-tys-grn-zmi-sprobuvaly-kupyty-covid-pasport.htmlРакурс
В Україні нещодавно запровадили COVID-сертифікати, які місять інформацію про щеплення від коронавірусної хвороби.
Ці документи дозволяють безперешкодно перетинати кордон в умовах епідемії коронавірусу, що зумовлює попит на сфальсифіковані COVID-сертифікати. Журналісти видання LIGA.net спробувала купити одразу чотири фейкові сертифікати, щоб встановити, що собою являє ринок «чорних вакцинаторів».
Зазначається, що знайти відповідні пропозиції неважко — пошук у соцмережах за комбінаціями таких слів як «covid», «сертифікат», «щеплення», «міжнародне свідоцтво» дозволяє швидко отримати декілька відповідних пропозицій.
Найбільше їх у популярному інтернет-месенджері Telegram.
Кожен із продавців пропонує ідентичний набір послуг:
- ПЛР-тести;
- внутрішні COVID-сертифікати;
- міжнародні COVID-сертифікати.
Останні є найдорожчими — ціна стартує з 1,8 тис. гривень. Найбільший цінник, який побачили журналісти видання, становив 200 дол. США.
Зазначається, що в усіх випадках клієнту гарантують паперовий «документ» з QR-кодом і подальшим внесенням інформації про повний цикл щеплення в електронні реєстри, такі як Helsi та «Дія». Результат здебільшого обіцяють за один — два дні. Дехто вказує довші терміни, щоб імітувати інтервал між щепленнями.
Оплата за такі «послуги» здійснюється шляхом використання російських інтернет-гаманців або перерахування суми у біткоїнах. Продавці часто вимагають передплату в розмірі 50%.
Втім, кілька таких продавців перестали виходити на контакт із журналістами відразу отримання передплати.
Ще один з продавців, який здійснював свою діяльність через сторінку «Євромед медичний центр» у соцмережі Фейсбук, не вимагав передплати — лише оплати під час отримання сертифікату поштою, через два дні після замовлення дійсно надіслав паперовий «сертифікат».
Проте інформація про фейкове щеплення так і не з’явилася у «Дії» та Helsi, як цього обіцяв продавець.
За вказаною у «документі» адресою, де нібито розташований медцентр, в якому було зроблене щеплення, насправді розміщена автозаправка. Вказаний у «сертифікаті» лікар Кушнір Ігор Вадимович невідомий для Google і відсутній у базі Helsi.
Складалось враження, що галас навколо поширеної торгівлі ковід-сертифікатами перебільшений: замість «документів» про щеплення можна отримати тільки відчуття розчарування і подарувати гроші шахраям, — зазначає видання.