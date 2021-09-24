В Украине в 2021 году ввели COVID-паспорта, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n160655-falshivka-stoit-1-8-tys-grn-smi-popytalis-kupit-covid-pasport.html

Ракурс

В Украине недавно ввели COVID-сертификаты, которые содержат информацию о прививке от коронавирусной болезни.

Эти документы позволяют беспрепятственно пересекать границу в условиях эпидемии коронавируса, что приводит спрос на сфальсифицированы COVID-сертификаты. Журналисты издания LIGA.net попыталась купить сразу четыре фейковые сертификаты, чтобы установить, что собой представляет рынок «черных вакцинаторов».

Отмечается, что найти подходящие предложения нетрудно — поиск в соцсетях по комбинациям таких слов как «covid», «сертификат», «прививки», «международное свидетельство» позволяет быстро получить несколько соответствующих предложений.

Больше всего их в популярном интернет-мессенджере Telegram.

Каждый из продавцов предлагает идентичный набор услуг:

ПЦР-тесты;

внутренние COVID-сертификаты;

международные COVID-сертификаты.

Последние являются самыми дорогими — цена стартует с 1,8 тыс. грн. Наибольший ценник, который увидели журналисты издания, составил 200 долл. США.

Отмечается, что во всех случаях клиенту гарантируют бумажный «документ» с QR-кодом и последующим внесением информации о полном цикле прививки в электронные реестры, такие как Helsi и «Дії». Результат основном обещают за один-два дня. Некоторые указывает длиннее сроки, чтобы имитировать интервал между прививками.

Оплата за такие «услуги» осуществляется путем использования российских интернет-кошельков или перечисления суммы в биткоинах. Продавцы часто требуют предоплату в размере 50%.

Впрочем, несколько таких продавцов перестали выходить на контакт с журналистами сразу получения предоплаты.

Еще один из продавцов, который осуществлял свою деятельность через страницу «Евромед медицинский центр» в соцсети Фейсбук, не требовал подписки — только оплаты при получении сертификата по почте, спустя два дня после заказа действительно прислал бумажный «сертификат».

Однако информация о фейковой прививке так и не появилась в «Дії» и Helsi, как этого обещал продавец.

По указанному в «документе» адресу, где якобы находится медцентр, в котором была сделана прививка, на самом деле размещена автозаправка. Указанный в «сертификате» врач Кушнир Игорь Вадимович неизвестнен для Google и отсутствует в базе Helsi.