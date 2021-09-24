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Ракурс
Пенсии. Фото: istock

Индексация пенсий и соцвыплат — какие повышения пообещал украинцам Кабмин

24 сен 2021, 12:29
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Пенсии в Украине вырастут — правительство увеличивает социальные выплаты и проводит индексацию.

За последние полгода было запущено ряд соответствующих программ. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Верховной Рады.

По словам Шмыгаля, 9 млн пенсионеров получили индексацию пенсии на 11%. Ежемесячные доплаты в размере 2 тыс. грн были направлены для военных пенсионеров и увеличены на 2−2,5 тыс. грн пенсии для лиц с инвалидностью, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС.

Кроме того, проиндексированы пенсии работающим пенсионерам, а с 1 октября этого года будут запущены доплаты в размере 400 грн для пенсионеров старше 75 лет. Начиная с октября следующего года доплаты по 300 грн будут получать пенсионеры старше 70 лет.


Премьер-министр подчеркнул, что перечисленные шаги являются лишь частью работы Кабмина по улучшению социального обеспечения украинцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что процедуру подтверждения стажа для пенсии сменил Кабинет министров Украины.

Источник: Ракурс


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