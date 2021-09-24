Пенсії. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160653-indeksaciyi-pensiy-i-socvyplat-yaki-pidvyschennya-poobicyaly-ukrayincyam-v-uryadi.html

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Пенсії в Україні виростуть — уряд збільшує соціальні виплати та проводить індексацію.

За останні півроку було запущено низку відповідних програм. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Верховної Ради.

За словами Шмигаля, 9 млн пенсіонерів отримали індексацію пенсії на 11%. Щомісячні доплати в розмірі 2 тис. грн були спрямовані для військових пенсіонерів та збільшені на 2−2,5 тис. грн пенсії для осіб з інвалідністю, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Крім того, проіндексовані пенсії пенсіонерам, що працюють, а з 1 жовтня цього року будуть запущені доплати в розмірі 400 грн для пенсіонерів старше 75 років. Починаючи із жовтня наступного року доплати по 300 грн отримуватимуть пенсіонери старше 70 років.

Прем'єр-міністр наголосив, що перелічені кроки є лише частиною роботи Кабміну з покращення соціального забезпечення українців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що процедуру підтвердження стажу для пенсії змінив Кабінет міністрів України.