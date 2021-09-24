Донор посмертно подарував п’ять органів пацієнтам у Львові

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Ще одну унікальну трансплантацію органів від посмертного донора здійснили лікарі у Львові — 69-річному чоловіку з Прикарпаття пересадили рогівку ока.

Ми трансплантували рогівку ока від посмертного донора! Операції, яких не було у Львові майже 20 років, нарешті відновлено! Першим пацієнтом став 69-річний чоловік із Прикарпаття. Він мав катаракту, а після невдалої операції на правому оці три місяці тому взагалі майже перестав бачити, — зазначив лікар Олег Самчук у Фейсбук.

За його словами, зір пацієнта становив лише 2−3%.

Донором для пацієнта став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Його дружина підписала згоду на донорство і завдяки цьому у вівторок у Львові ми пересадили п’ять органів — легені, серце дитині, печінку та нирки, — розповів медик.

Операція з трансплантації рогівки пройшла під керівництвом професора Ігора Новицького та завідувача обласного офтальмологічного відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Мар’яна Сарахмана.

Світла пам’ять донору. Співчуття і подяка його родині за це рішення, — подякував лікар.

Він також висловив подяку колективу лікарні та колегам з інших медустанов, які розвивають трансплантологію в Україні.