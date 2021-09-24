Донор посмертно подарил пять органов пациентам во Львове

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Еще одну уникальную трансплантацию органов от посмертного донора осуществили врачи во Львове — 69-летнему мужчине из Прикарпатья пересадили роговицу глаза.

Мы трансплантировали роговицу глаза от посмертного донора! Операции, которых не было во Львове почти 20 лет, наконец-то восстановлены! Первым пациентом стал 69-летний мужчина из Прикарпатья. Он имел катаракту, а после неудачной операции на правом глазу три месяца назад вообще почти перестал видеть, — отметил врач Олег Самчук в Фейсбук.

По его словам, зрение пациента составляло всего 2−3%.

Донором для пациента стал 54-летний мужчина, который скончался в результате инсульта. Его жена подписала согласие на донорство и благодаря этому во вторник во Львове мы пересадили пять органов — легкие, сердце ребенку, печень и почки, — рассказал медик.

Операция по трансплантации роговицы прошла под руководством профессора Игоря Новицкого и заведующего областного офтальмологического отделения Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Марьяна Сарахмана.

Светлая память донору. Сочувствие и благодарность его семье за это решение, — поблагодарил врач.

Он также выразил благодарность коллективу больницы и коллегам из других медучреждений, которые развивают трансплантологии в Украине.