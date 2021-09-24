«Рецептом» создания коктейлей антител от COVID-19 поделились ученые

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/n160650-receptom-sozdaniya-kokteyley-antitel-ot-covid-19-podelilis-uchenye.html

Ракурс

Научное открытие благодаря карте спайкового белка коронавируса удалось сделать ученым.

Исследователи предугадали, как человеческие антитела связываются с SARS-CoV-2, что помогло создать эффективный коктейль антител для вакцины. Об этом сообщает Иммунологический институт Ла-Хойи (США).

На «карту» были нанесены сотни антител, полученных из более чем 50 различных организаций по всему миру. Специалисты описали эффективность каждого антитела и сгруппировали их в «сообщества» в зависимости от того, где они соединяются с вирусным белком.

Ученые обнаружили три различные группы антител, устойчивых к мутациям в спайковом белке SARS-CoV-2. Эти антитела могут нацеливаться на уязвимые участки спайкового белка, даже когда он мутирует. Соответственно, эти группы являются основой для выбора устойчивых коктейлей антител для лечения COVID-19.

Ключевой участок на спайковом белке — домен связывания рецепторов (RBD, receptor-binding-domain), и ученым нужно было найти антитела, нацеленные на его консервативные участки, которые настолько важны для жизненного цикла вируса, чтобы он не смог функционировать в случае их мутаций. Три из сообществ оказались особенно устойчивыми к мутациям в RBD.

Напомним, ранее мы сообщали, что американские ученые из Стэнфордского университета уверяют, что посещение заведений в закрытых помещениях, где люди много говорят, едят или занимаются спортом приводит к 80% случаев инфицирования коронавирусом.