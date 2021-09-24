Ивасюка повесили мертвым - экс-прокурор о фальсификации дела композитора

https://racurs.ua/n160649-ivasuka-povesili-mertvym-eks-prokuror-o-falsifikacii-dela-kompozitora.html

Ракурс

Смерть Владимира Ивасюка, известного украинского композитора и автора «Червоной руты», вновь привлекла внимание украинцев. По словам бывшего заместителя генерального прокурора Николая Голомши, повторное расследование обстоятельств гибели Ивасюка опровергло версию о самоубийстве.

30-летней давности дело Ивасюка подняли. За то время установили фальсификацию доказательств лечения. Фальсификация была достаточно похабный: симптоматика была одна, а лекарства — другие. Мы установили, что он был повешен мертвым, — отметил Голомша в программе «Право на власть».

Возобновленное спустя много лет следствие по делу, по словам экс-прокурора, пришло к выводу, что он не совершал самоубийство.

Владимир Ивасюк исчез 24 апреля 1979 года, в тот же день его родители подали заявление в милицию, но действенных мер принято не было. Поиски велись с 27 апреля по 11 мая. Тело Ивасюка случайно обнаружил 18 мая солдат, который наткнулся на труп человека в полувертикальном положении. Следствие выдвинуло версию, что Владимир еще не восстановил душевное равновесие после лечения в областной психиатрической больнице и покончил жизнь самоубийством. В 2015 году экс-прокурор Львовской области Роман Федик заявил, что Ивасюк был убит «сотрудниками КГБ». В 2019 году Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз пришел к выводу, что композитор-исполнитель физически никак не смог бы совершить самоубийство, для этого нужно несколько человек. Были проведены несколько следственных экспериментов, которые доказали, что даже физически сильный человек не мог совершить аналогичное самоубийство.

Один из врачей сказал, что тело покойника, находясь длительное время в лесу, не могло просто так остаться невредимым, а диагноз «неврастения, астено-депрессивный синдром» — не являются хроническими болезнями и не влияют на дееспособность лица. Также заявлялось, что Ивасюка заставили лечиться в психиатрической больнице.

Напомним, ранее судебные эксперты пришли к выводу, что Владимир Ивасюк не совершал самоубийство. 40 лет официальной версией гибели известного композитора считалось самоубийство. Специалисты провели экспертизу и следственный эксперимент в лесу под Львовом, где нашли Ивасюка повешенным. Удалось установить, что сам композитор не смог бы повеситься физически. КГБ придумало и активно проталкивало версию замаскированного под суицид убийства — композитор якобы страдал от психической болезни.