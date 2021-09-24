В «Слуге народа» назвали Лещенко паразитом «Укрзализныци». Фото: УП

https://racurs.ua/n160648-v-sluge-naroda-nazvali-leschenko-parazitom-ukrzaliznyci.html

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Сергей Лещенко, бывший член наблюдательного совета «Укрзализныци», может вновь вернуться на должность.

Народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский заявил, что государственный бюджет превращается в средство удержания Лещенко.

Объясните, почему восстановлен контракт на его возвращение в наблюдательный совет «Укрзализныци»? 300 тыс. в месяц этот паразит получал из госдбюджета. Он не специалист в железнодорожных дорогах, это позор! — обратился нардеп к премьер-министру Денису Шмыгалю.

В то же время премьер сказал, что подробного ответа следует ожидать от министра инфраструктуры Александра Кубракова. По словам Шмыгаля, кандидатуры членов наблюдательных советов согласовывает именно он. В ведомстве уже прокомментировали возможное возвращение Лещенко.

Позиция министра состоит в том, что он имеет право вносить кандидатуру, которую может рассмотреть правительство. То есть эта кандидатура представлена на рассмотрение номинационному комитету, и состоится назначение или не назначение согласно регламенту деятельности Кабинета министров, — прокомментировал ситуацию заместитель Кубракова Василий Шкураков.

Напомним, Кабинет министров прекратил полномочия председателя и трех членов наблюдательного совета «Укрзализныци». Правительство решило не продлевать контракты с председателем наблюдательного совета «Укрзализныци» Шевки Аджунером и членами Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Их полномочия прекращены 21 сентября.