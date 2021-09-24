Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дети. Фото: istock

Раньше дети и младенцы так часто не болели — инфекционист о новой COVID-волне

24 сен 2021, 11:33
999

Коронавирус в Украине вспыхнул снова, и на этот раз наблюдается нетипичная тенденция — повышенная заболеваемость среди детей и малышей.

О ситуации с коронавирусом у детей рассказал инфекционист Виктор Петров в эфире «Украина 24».

По его словам, часто болеют совсем малыши — дети до года. Также много больных среди детей, которые ходят в садики, и уже стоит вопрос об их закрытии, так как почти половина детей отсутствуют на занятиях.

Это говорит о том, что приближается достаточно серьезная ситуация с ограничением обучения и карантинными мероприятиями в учебных заведениях, — сказал эксперт.

Врач уточнил, что речь идет именно о заболеваемости коронавирусом, а не сезонными вирусными инфекциями. Он отметил, что коронавирус — это болезнь, которая требует подтверждения тестом на антиген или ПЦР. И речь идет о том, что подавляющее большинство больных туберкулезом детей болеют именно коронавирусом.


Этого не наблюдалось в начале эпидемии, мы видели, что болело гораздо больше взрослых. Сейчас мы видим, что мутации вируса привели к росту эпидемического потенциала вируса, — добавил инфекционист.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус у детей чаще переходит в длительную форму. Симптомы заболевания у этой возрастной группы сохраняются больше 12 недель после инфицирования.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров