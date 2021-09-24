Дети. Фото: istock

https://racurs.ua/n160647-ranshe-deti-i-mladency-tak-chasto-ne-boleli-infekcionist-o-novoy-covid-volne.html

Ракурс

Коронавирус в Украине вспыхнул снова, и на этот раз наблюдается нетипичная тенденция — повышенная заболеваемость среди детей и малышей.

О ситуации с коронавирусом у детей рассказал инфекционист Виктор Петров в эфире «Украина 24».

По его словам, часто болеют совсем малыши — дети до года. Также много больных среди детей, которые ходят в садики, и уже стоит вопрос об их закрытии, так как почти половина детей отсутствуют на занятиях.

Это говорит о том, что приближается достаточно серьезная ситуация с ограничением обучения и карантинными мероприятиями в учебных заведениях, — сказал эксперт.

Врач уточнил, что речь идет именно о заболеваемости коронавирусом, а не сезонными вирусными инфекциями. Он отметил, что коронавирус — это болезнь, которая требует подтверждения тестом на антиген или ПЦР. И речь идет о том, что подавляющее большинство больных туберкулезом детей болеют именно коронавирусом.

Этого не наблюдалось в начале эпидемии, мы видели, что болело гораздо больше взрослых. Сейчас мы видим, что мутации вируса привели к росту эпидемического потенциала вируса, — добавил инфекционист.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус у детей чаще переходит в длительную форму. Симптомы заболевания у этой возрастной группы сохраняются больше 12 недель после инфицирования.