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Последствия ДТП под Одессой, фото: полиция Одесчины
Подросток на мамином джипе протаранил шесть авто под Одессой (ВИДЕО)https://racurs.ua/n160646-podrostok-na-maminom-djipe-protaranil-shest-avto-pod-odessoy-video.htmlРакурс
В Черноморске Одесской области 17-летний местный житель, взяв без разрешения авто у матери, не справился с управлением и столкнулся с припаркованными на обочине транспортными средствами.
Инцидент произошел на одной из центральных улиц города вчера, 23 сентября, около 18.00, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал, однако все автомобили получили механические повреждения.
На подростка составили два админпротокола:
- по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП;
- по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КоАП.
По информации местного Telegram-канала Chornomorsk, подросток протаранил припаркованные авто, выезжая на трассу. Сам он говорит, что не помнит, как произошла авария, однако при этом после столкновения успел снять с автомобиля номера.
Напомним, в январе в Одесской области ночной дрифтер разбил пять автомобилей и привел к гибели двух человек.
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