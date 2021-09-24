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Ракурс
Последствия ДТП под Одессой, фото: полиция Одесчины

Подросток на мамином джипе протаранил шесть авто под Одессой (ВИДЕО)

24 сен 2021, 11:15
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В Черноморске Одесской области 17-летний местный житель, взяв без разрешения авто у матери, не справился с управлением и столкнулся с припаркованными на обочине транспортными средствами.

Инцидент произошел на одной из центральных улиц города вчера, 23 сентября, около 18.00, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал, однако все автомобили получили механические повреждения.

На подростка составили два админпротокола:

  • по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП;
  • по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КоАП.

По информации местного Telegram-канала Chornomorsk, подросток протаранил припаркованные авто, выезжая на трассу. Сам он говорит, что не помнит, как произошла авария, однако при этом после столкновения успел снять с автомобиля номера.

Последствия ДТП под Одессой, фото: полиция Одесчины


Последствия ДТП под Одессой, фото: Chornomorsk

Напомним, в январе в Одесской области ночной дрифтер разбил пять автомобилей и привел к гибели двух человек.

Источник: Ракурс


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