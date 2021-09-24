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Наслідки ДТП під Одесою, фото: поліція Одещини
Підліток на маминому джипі протаранив шість авто під Одесою (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n160646-pidlitok-na-mamynomu-djypi-protaranyv-shist-avto-pid-odesou-video.htmlРакурс
У Чорноморську Одеської області 17-річний місцевий житель, взявши без дозволу авто у матері, не впорався з керуванням та зіткнувся із припаркованими на узбіччі транспортними засобами.
Інцидент стався на одній із центральних вулиць міста вчора, 23 вересня, близько 18.00, повідомляє прес-служба поліції Одещини.
Зазначається, що в результаті аварії ніхто не постраждав, проте всі автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
На підлітка склали два адмінпротоколи:
- за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП;
- за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.
За інформацією місцевого Telegram-каналу Chornomorsk, підліток протаранив припарковані авто, виїжджаючи на трасу. Сам він каже, що не пам’ятає, як сталася аварія, однак при цьому після зіткнення встиг зняти з автомобіля номери.
Нагадаємо, у січні на Одещині нічний дрифтер розбив п’ять автомобілів та призвів до загибелі двох людей.
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