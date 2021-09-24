Наслідки ДТП під Одесою, фото: поліція Одещини

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У Чорноморську Одеської області 17-річний місцевий житель, взявши без дозволу авто у матері, не впорався з керуванням та зіткнувся із припаркованими на узбіччі транспортними засобами.

Інцидент стався на одній із центральних вулиць міста вчора, 23 вересня, близько 18.00, повідомляє прес-служба поліції Одещини.

Зазначається, що в результаті аварії ніхто не постраждав, проте всі автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

На підлітка склали два адмінпротоколи:

за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП;

за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

За інформацією місцевого Telegram-каналу Chornomorsk, підліток протаранив припарковані авто, виїжджаючи на трасу. Сам він каже, що не пам’ятає, як сталася аварія, однак при цьому після зіткнення встиг зняти з автомобіля номери.

Нагадаємо, у січні на Одещині нічний дрифтер розбив п’ять автомобілів та призвів до загибелі двох людей.