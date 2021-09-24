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Ракурс
Захворюваність на COVID — в антилідерах Київ і вісім областей

Захворюваність на COVID — в антилідерах Київ і вісім областей (ТАБЛИЦЯ)

24 вер 2021, 11:12
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Рівень захворюваності в Україні становить 181 на 100 тис. населення при визначеному показнику 75. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Стало відомо, які області перебувають у «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки за показниками захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19:

  • Київ,

  • Дніпропетровська область,

  • Донецька область,

  • Київська область,

  • Луганська область,

  • Миколаївська область,

  • Харківська область,

  • Херсонська область,

  • Черкаська область.

Найвищий рівень захворюваності у Луганській області — 411 на 100 тис. населення, Чернівецькій — 382, Тернопільській — 247, Харківській — 262, Києві — 166.

Також у столиці перевищено динаміку рівня госпіталізацій — 50,2% при нормі 50%. Окрім цього три дні поспіль перевищено показники динаміки рівня госпіталізацій у п’яти областях:

  • Дніпропетровській області — 55,7%,

  • Донецькій області — 88,8%,

  • Харківській області — 54,5%,

  • Херсонській області — 52,1%,


  • Черкаській області — 147,1%.

Показник завантаженості ліжок з киснем, який становить 65%, не перевищений у жодному регіоні.

Джерело: Ракурс


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