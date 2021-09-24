Захворюваність на COVID — в антилідерах Київ і вісім областей

https://racurs.ua/ua/n160645-zahvoruvanist-na-covid-v-antyliderah-kyyiv-i-visim-oblastey-tablycya.html

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Рівень захворюваності в Україні становить 181 на 100 тис. населення при визначеному показнику 75. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Стало відомо, які області перебувають у «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки за показниками захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19:

Київ,

Дніпропетровська область,

Донецька область,

Київська область,

Луганська область,

Миколаївська область,

Харківська область,

Херсонська область,

Черкаська область.

Найвищий рівень захворюваності у Луганській області — 411 на 100 тис. населення, Чернівецькій — 382, Тернопільській — 247, Харківській — 262, Києві — 166.

Також у столиці перевищено динаміку рівня госпіталізацій — 50,2% при нормі 50%. Окрім цього три дні поспіль перевищено показники динаміки рівня госпіталізацій у п’яти областях:

Дніпропетровській області — 55,7%,

Донецькій області — 88,8%,

Харківській області — 54,5%,

Херсонській області — 52,1%,



Черкаській області — 147,1%.

Показник завантаженості ліжок з киснем, який становить 65%, не перевищений у жодному регіоні.