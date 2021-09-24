Захворюваність на COVID — в антилідерах Київ і вісім областей (ТАБЛИЦЯ)https://racurs.ua/ua/n160645-zahvoruvanist-na-covid-v-antyliderah-kyyiv-i-visim-oblastey-tablycya.htmlРакурс
Рівень захворюваності в Україні становить 181 на 100 тис. населення при визначеному показнику 75. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Стало відомо, які області перебувають у «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки за показниками захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19:
Київ,
Дніпропетровська область,
Донецька область,
Київська область,
Луганська область,
Миколаївська область,
Харківська область,
Херсонська область,
Черкаська область.
Найвищий рівень захворюваності у Луганській області — 411 на 100 тис. населення, Чернівецькій — 382, Тернопільській — 247, Харківській — 262, Києві — 166.
Також у столиці перевищено динаміку рівня госпіталізацій — 50,2% при нормі 50%. Окрім цього три дні поспіль перевищено показники динаміки рівня госпіталізацій у п’яти областях:
Дніпропетровській області — 55,7%,
Донецькій області — 88,8%,
Харківській області — 54,5%,
Херсонській області — 52,1%,
Черкаській області — 147,1%.
Показник завантаженості ліжок з киснем, який становить 65%, не перевищений у жодному регіоні.