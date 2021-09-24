Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160633-koronavirus-skosyv-rekordnu-kilkist-ukrayinciv-z-kvitnya-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні знову набирає обертів, попри активну вакцинальну кампанію. За минулу добу, 23 вересня, вірус виявили у 9 тис. 58 громадян. До лікарень потрапили 2 тис. 60 інфікованих.

Померли від хвороби 140 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (948 заражень), Дніпропетровській (889 інфікувань), Львівській (715 захворілих), Одеській (622 нових хворих) та Донецькій (602 випадки) областях.

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 153 тис. 628 людей. Одну дозу отримали 96 тис. 986 людей, повністю імунізовані — 56 тис. 642 людини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «жовта» зона карантину запроваджена в Україні 23 вересня. Всі області України перебувають у «жовтій» зоні. При цьому Київ та ще вісім регіонів відповідають показникам «помаранчевої» зони.