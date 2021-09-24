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Коронавірус. Фото: istock

Коронавірус скосив рекордну кількість українців з квітня (ІНФОГРАФІКА)

24 вер 2021, 09:07
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Коронавірус в Україні знову набирає обертів, попри активну вакцинальну кампанію. За минулу добу, 23 вересня, вірус виявили у 9 тис. 58 громадян. До лікарень потрапили 2 тис. 60 інфікованих.

Померли від хвороби 140 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (948 заражень), Дніпропетровській (889 інфікувань), Львівській (715 захворілих), Одеській (622 нових хворих) та Донецькій (602 випадки) областях.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 153 тис. 628 людей. Одну дозу отримали 96 тис. 986 людей, повністю імунізовані — 56 тис. 642 людини.


Вакцинація в Україні. Інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «жовта» зона карантину запроваджена в Україні 23 вересня. Всі області України перебувають у «жовтій» зоні. При цьому Київ та ще вісім регіонів відповідають показникам «помаранчевої» зони.

Джерело: Ракурс


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