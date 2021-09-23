Коли карантин в Україні можуть скасувати, розповів Ляшко. Фото: news.dtkt.ua

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Карантин в Україні посилили через складну ситуацію з поширенням коронавірусу. Епідемія буде подолана після закінчення розробки ліків проти COVID-19.

Після цього про хворобу можна буде забути й згадувати про неї «лише у фільмах». Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на форумі «Креативна Україна».

Він нагадав про важливість вакцинації, яка захищає від тяжкого перебігу хвороби. За словами міністра, у Великій Британії та Данії завдяки масовим щепленням проблеми карантинних обмежень вже майже не існує.

Все залежить від вас: вакцинуємось до Нового року і навесні можемо спокійно жити без карантину, — сказав Ляшко.



Наразі в Україні є понад 10 млн доз вакцини, ще щонайменше 17 млн доз законтрактовано, а 3 млн мають передати безкоштовно. Очільник МОЗ нагадав, що на сьогодні 92% госпіталізованих з COVID-19 українців — невакциновані, також 99,2% померлих улітку теж не мали щеплення.

Нагадаємо, поширення коронавірусу в Україні набирає обертів — за 22 вересня в Україні зафіксували 7 тис. 866 нових підтверджених випадків хвороби COVID-19.