Коронавірус уразив легені 5-річної дівчинки – її рятують лікарі у Львові. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n160609-koronavirus-urazyv-legeni-5-richnoyi-divchynky-yiyi-ryatuut-likari-u-lvovi.html

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Коронавірус в Україні спалахнув з новою силою. У Львові в дитячій клінічній лікарні «Охматдит» рятують 5-річну дівчинку, яка має 80% ураження легень.

Зараз дитина перебуває у реанімації у тяжкому стані. Загалом у відділенні лікують 13 дітей з коронавірусом. Про це повідомили на сторінці медзакладу у Facebook.

За словами лікарів, дівчинку госпіталізували кілька днів тому. Спочатку підозрювали застуду — в дитини були кашель, нежить та підвищена температура. Коли за три дні стан дівчинки погіршився, її повезли до Львова.

Маленька пацієнтка має двобічну пневмонію та синдром гострого респіраторного розладу. Її підключили до апарату ШВЛ. Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати дівчинку, проте прогнозів наразі не дають.

Нагадаємо, поширення коронавірусу в Україні набирає обертів — за 22 вересня в Україні зафіксували 7 тис. 866 нових підтверджених випадків хвороби COVID-19.