До України прямує ще одна евакуаційна місія з Афганістану, фото: ГУР

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До України зі столиці захопленого талібами Афганістану вилетів літак з евакуйованими особами, на борту якого перебувають понад 100 громадян.

Літак прибуде до Києва протягом найближчих 24 годин. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) України.

Зазначається, що протягом останніх кількох днів відбувалися міжнародні переговори щодо можливості евакуації українських громадян та членів їхніх родин. Зазначається, що крім українських структур активну участь у цих перемовинах брали представники Пакистану, Туреччини та Катару.

Вчергове Україна продемонструвала свою рішучість у питанні допомоги власним громадянам за кордоном, а також простягнула руку допомоги громадянам інших країн, які її потребували, — наголошують у ГУР.

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