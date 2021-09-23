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Ракурс
В Украину направляется еще одна эвакуационная миссия из Афганистана, фото: ГУР

Из Афганистана в Украину летит новый самолет с беженцами (ФОТО)

23 сен 2021, 15:35
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В Украину из столицы захваченного талибами Афганистана вылетел самолет с эвакуированными лицами, на борту которого находятся более 100 граждан.

Самолет прибудет в Киев в течение ближайших 24 часов. Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Украины.

Отмечается, что в течение последних нескольких дней проходили международные переговоры о возможности эвакуации украинских граждан и членов их семей. Отмечается, что кроме украинских структур активное участие в этих переговорах принимали представители Пакистана, Турции и Катара.

В очередной раз Украина продемонстрировала свою решительность в вопросе помощи собственным гражданам за рубежом, а также протянула руку помощи гражданам других стран, которые в ней нуждались, — отмечают в ГУР.


В Украину направляется еще одна эвакуационная миссия из Афганистана, фото: ГУР

Источник: Ракурс


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