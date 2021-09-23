Из Афганистана в Украину летит новый самолет с беженцами (ФОТО)https://racurs.ua/n160608-iz-afganistana-v-ukrainu-letit-novyy-samolet-s-bejencami-foto.htmlРакурс
В Украину из столицы захваченного талибами Афганистана вылетел самолет с эвакуированными лицами, на борту которого находятся более 100 граждан.
Самолет прибудет в Киев в течение ближайших 24 часов. Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Украины.
Отмечается, что в течение последних нескольких дней проходили международные переговоры о возможности эвакуации украинских граждан и членов их семей. Отмечается, что кроме украинских структур активное участие в этих переговорах принимали представители Пакистана, Турции и Катара.
В очередной раз Украина продемонстрировала свою решительность в вопросе помощи собственным гражданам за рубежом, а также протянула руку помощи гражданам других стран, которые в ней нуждались, — отмечают в ГУР.