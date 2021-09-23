Артем Милевский объявил о завершении карьеры футболиста. Фото: ua-football.com

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Ракурс

Артем Милевский, 36-летний экс-нападающий столичного «Динамо» и сборной Украины, заявил, что завершает карьеру профессионального игрока.

Первыми о завершении карьеры Милевского как инсайд заявили в шоу «ТаТоТаке». Почти через месяц после этой информации сам футболист подтвердил факт завершения карьеры. Попрощался форвард с футболом на собственном YouTube-канале.

Я долго этого боялся, долго уходил от этого, были варианты, были предложения, но я сказал себе хватит, — заявил он.

Во время видеопрощания спортсмен написал письмо себе младшему, в котором призвал следующие поколения избегать его ошибок во время футбольной карьеры. В то же время футболист не раскрыл дальнейшие планы на жизнь.

Как известно, за свою карьеру Милевский отыграл более 500 матчей на профессиональном уровне — 435 в клубном футболе, 85 за сборные Украины (от юниорской до национальной). Забил 127 мячей в карьере. Полсотни Игорь Милевский провел за национальную сборную Украины и 240 за киевское «Динамо». В 2008 и 2009 годах был признан лучшим игроком Украины. Всего футболист сыграл за 11 клубов из Хорватии, Беларуси, Венгрии и России.

Милевский — четырехкратный чемпион Украины из «Динамо», трижды с киевлянами становился обладателем Кубка и Суперкубка Украины. В составе брестского «Динамо» футболист стал чемпионом Беларуси и обладателем Кубка. Последний гол в профессиональной карьере Милевский забил именно в составе белорусской команды — в ноябре 2020 года.

Последним клубом Артема Милевского был ужгородский «Минай», в составе которого он играл с января по июнь 2021 года.

Напомним, донецкий «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины уверенно победил действующего чемпиона и обладателя Кубка Украины киевское «Динамо» в матче на столичном стадионе НСК «Олимпийский». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу горняков.