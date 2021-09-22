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«Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в матче за Суперкубок, фото: FC SHAKHTAR DONETSK

«Шахтер» прервал трехлетнюю серию «Динамо» и получил Суперкубок Украины

22 сен 2021, 23:39
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Донецкий «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины сегодня, 22 сентября, уверенно победил действующего чемпиона и обладателя Кубка Украины киевское «Динамо» в матче на столичном стадионе НСК «Олимпийский».

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Шахтера». Об этом сообщает издание Sport.ua.

Ворота киевлян на 31-й и 54-й минутах поразил Лассина Траоре, а на 61-й минуте разгромным счет в матче сделал Алан Патрик.

Таким образом, «горняки» прервали серию из трех побед подряд «Динамо» в Суперкубке Украины. «Шахтер» после четырехлетнего перерыва выиграл Суперкубок Украины и сравнялся с «Динамо» по количеству побед в этом турнире — по девять.


Напомним, в середине сентября «Шахтер» сенсационно со счетом 0:2 проиграл футбольному клубу «Шериф» из Тирасполя в первом туре Лиги чемпионов.

Источник: Sport.ua


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