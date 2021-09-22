Дмитрий Хохлов, фото: RG.ru

https://racurs.ua/n160574-ban-za-familiu-rossiyskiy-trener-hohlov-suditsya-s-facebook.html

Ракурс

Главный тренер российского футбольного клуба «Ротор» Дмитрий Хохлов подал в суд на социальную сеть Facebook.

Дело в том, что соцсеть трактует его фамилию как оскорбительное наименование украинцев, поэтому если его тегают другие пользователи, они подвергаются временной блокировкк, сообщает издание «Октагон».

По словам Хохлова, он и его знакомые заметили это в конце весны.

Мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram, подчеркнул Хохлов. — Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. Они попадают в бан на неделю.

Иск был подан в Солнцевский райсуд Москвы в июле.

Отмечается, что Хохлов просит суд запретить соцсети совершать в отношении него «определенные действия», а от самой компании требует компенсировать ему моральный ущерб.

Хохлов — бывший футболист сборной России по футболу.

Во время известного матча 1999 года между сборными Украины и РФ на стадионе «Лужники» в Москве российская пресса не на шутку нагнетала обстановку. Тогда местное издание «Советский спорт» вышло с заголовком, который обыгрывал фамилии игроков сборной России: «Бей Хохлов, держи Хлестов, не пропускает Филимонов, спасай Россию». Но все понимали, что на самом деле имелось в виду.

Тогда сборная Украины сыграла вничью и прошла дальше в стыковые матчи отбора на Евро-2000.

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