«Это Дмитрий Гон... Гордон» - ведущая росЗМИ оговорилась

https://racurs.ua/n156251-eto-dmitriy-gon-gordon-veduschaya-roszmi-ogovorilas-video.html

Ракурс

Дмитрий Гордон, скандально известный украинский журналист, дал интервью российскому СМИ о войне на Донбассе. После этого случился конфуз.

Гордон общался с представителями российского издания «Эхо Москвы». В частности, он говорил об агрессии Кремля на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Видеозапись разговора разлетелась в соцсетях из-за оговорки ведущей.

Так, Гордон сказал, что наступит время, когда украинскую армию будут встречать на Донбассе хлебом-солью, а марионеточные образования России «ЛДНР» прекратят свое существование. На это ведущая ответила:

Запомним это обещание… Это журналист Дмитрий Гон… Гордон у нас в эфире.



Напомним, ранее Гордон спел песню «Итальянский партизан» о кремлевском пропагандисте Владимире Соловьеве, который прославляет Россию и Путина и критикует «загнивающий Запад», однако для себя приобрел две виллы в Италии.