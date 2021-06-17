“Це Дмитро Гон... Гордон” - ведуча росЗМІ обмовилася

https://racurs.ua/ua/n156251-ce-dmytro-gon-gordon-veducha-roszmi-obmovylasya-video.html

Ракурс

Дмитро Гордон, скандально відомий український журналіст, дав інтерв’ю російському ЗМІ щодо війни на Донбасі. Після цього трапився конфуз.

Гордон спілкувався з представниками російського видання «Ехо Москви». Зокрема, він говорив про агресію Кремля на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Відеозапис розмови розлетівся у соцмережах через обмовку ведучої.

Так, Гордон сказав, що настане час, коли українську армію зустрічатимуть на Донбасі хлібом-сіллю, а маріонеткові утворення Росії «ЛДНР» припинять своє існування. На це ведуча відповіла:

Запам’ятаємо цю обіцянку… Це журналіст Дмитро Гон… Гордон у нас в ефірі.



Нагадаємо, раніше Гордон заспівав пісню «Італійський партизан» про кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова, який прославляє Росію і Путіна й критикує «загниваючий Захід», проте для себе придбав дві вілли в Італії.