В Украине ожидаются осадки, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 23 сентября продолжит оставаться прохладной.

В большинстве регионов, кроме южных областей, местами возможен небольшой дождь, в Карпатах ночью — с мокрым снегом. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха ночью составит +2…+7°, днем — +7…+12°, в южных и восточных областях — ночью +4…+9°, днем — +10…+15°. В то же время в Карпатах ожидается настоящая зима — ночью температура составит -5.0°, возможен мокрый снег, днем — +1…+6°.

Погода в Киеве 23 сентября будет пасмурной, в течение суток возможен небольшой дождь. Столбики термометров ночью опустятся до +4…+6°, днем поднимутся до +9…+11°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода во Львове будет с осадками ночью, днем — без существенных осадков. Температура воздуха составит +4…+6° ночью и +12…+14° днем. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе будет без существенных осадков в течение суток. Термометры ночью покажут +6…+8°, днем — +12…+14°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове будет с дождями днем и ночью. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +5…+7° ночью и +11…+13° днем. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 23 сентября будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.

Источник: Gismeteo