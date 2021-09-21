Снег. Фото: istock

https://racurs.ua/n160482-pervyy-sneg-v-ukraine-kogda-vypadet-rasskazali-sinoptiki.html

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Первый снег в Украине выпадет уже на этой неделе — осадки будут фиксировать в Карпатах. На остальной территории страны вместо снега будет наблюдаться дождь.

Снег будет быстро таять, поскольку температура остается плюсовой даже в горах. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает «РБК-Украина».

На высокогорье Карпат немножечко мокрый снег может быть в ночь со среды на четверг, — рассказала синоптик.

В частности, на этой неделе будут наблюдать заморозки. В ночь со вторника на среду они ожидаются в западных областях, а в ночь на четверг — в большинстве регионов Украины. Это преимущественно западные, северные и центральные области.

Напомним, ранее мы сообщали, что заморозки в Украине на следующей неделе прогнозируют синоптики. В Укргидрометцентре отмечают, что с 22 сентября на территорию нашей страны придет осеннее похолодание, которое будет сопровождаться ночными заморозками.

Источник: РБК-Украина