Сніг. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160482-pershyy-snig-v-ukrayini-koly-vypade-rozpovily-synoptyky.html

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Перший сніг в Україні випаде вже на цьому тижні — опади фіксуватимуть у Карпатах. На решті території замість снігу спостерігатиметься дощ.

Сніг швидко танутиме, оскільки температура буде плюсовою навіть у горах. Про це розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає «РБК-Україна».

На високогір’ї Карпат трошечки мокрий сніг може бути в ніч із середи на четвер, — розповіла синоптик.

Зокрема, на цьому тижні спостерігатимуть заморозки. У ніч із вівторка на середу вони можуть бути в західних областях, а в ніч на четвер — у більшості регіонів України, це переважно західні, північні та центральні області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заморозки в Україні наступного тижня прогнозують синоптики. В Укргідрометцентрі зазначають, що з 22 вересня на територію нашої країни прийде осіннє похолодання, яке супроводжуватиметься нічними заморозками.

Джерело: РБК-Україна