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Заморозки. Фото: istock

Усе, перші морози влупили — Мережа про −6° у Карпатах (ФОТО)

21 вер 2021, 10:18
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Погода в Україні стала по-справжньому осінньою. У Карпатах зафіксували перші нічні морози — температура впала до −6°C.

Станом на 8.00 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Про це повідомляє прес-служба гірського рятувально-пошукового посту.

Гора Піп Іван. Фото: Facebook

Вітер спостерігається північно-західний, 5−6 м/с. Синоптики попереджають, що вночі 22 вересня в західних областях очікуються заморозки 0−3° нижче нуля.

Гора Піп Іван. Фото: Facebook

Крім того, 23 вересня в Україні, крім півдня, сходу та Закарпаття, на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0−3° (І рівень небезпечності, жовтий). У Київській області синоптики обіцяють різке похолодання до 0−3°.

Нічні заморозки. Фото: Gismeteo

Реакція соцмереж. Скріншот: Facebook


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що небезпечні метеорологічні явища очікуються в Україні найближчими днями.

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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