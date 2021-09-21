Заморозки. Фото: istock

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Ракурс

Погода в Украине стала по-настоящему осенней. В Карпатах зафиксировали первые ночные заморозки — температура упала до −6 ° C.

По состоянию на 8.00 на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Об этом сообщает пресс-служба горного спасательно-поискового поста.

Ветер наблюдается северо-западный, 5−6 м/с. Синоптики предупреждают, что ночью 22 сентября в западных областях ожидаются заморозки 0−3° ниже нуля.

Кроме того, 23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы прогнозируют заморозки 0−3° (I уровень опасности, желтый). В Киевской области синоптики обещают резкое похолодание до 0−3°.

Напомним, ранее мы сообщали, что опасные метеорологические явления ожидаются в Украине в ближайшие дни.

Источник: Gismeteo