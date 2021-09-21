Зеленский похвалил ООН и проанонсировал встречи в кулуарах Генассамблеи

https://racurs.ua/n160464-zelenskiy-pohvalil-oon-i-proanonsiroval-vstrechi-v-kuluarah-genassamblei-video.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке похвалил ООН и рассказал о встрече с премьером Великобритании и президентом Турции.

После критики со стороны МИД Украины в адрес ООН из-за игнорирования «Крымской платформы» Зеленский сообщил, что эта международная организация все же признала проведенный в Украине форум.

ООН — одна из главных площадок в вопросе Крыма и оккупированной части Донбасса. Важно, что ООН признала Крымскую платформу, — сказал президент каналу «Дом».

По его словам, на полях Генассамблеи ООН ожидается встреча с Борисом Джонсоном и двусторонние переговоры с турецким лидером Эрдоганом.

Накануне Анкара не признала результаты выборов в Госдуму РФ из-за голосования в Крыму.

Зеленский назвал преждевременными разговоры о поставках в Украину из США ракет системы «Железный купол». Вместе с тем президент проанонсировал приезд министра обороны США в Украине.

Зеленский 20 сентября прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Это его второй визит в США в течение месяца.

Зеленский выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН. У него запланированы встречи с лидерами других государств и представителями международных организаций. Кроме того, Зеленский встретится с представителями бизнеса и инвесторами, а также с украинской общиной в США.

В ООН во вторник начинается неделя высокого уровня. На заседаниях Генассамблеи 20 — 27 сентября в рамках общих дебатов будут обсуждаться вопросы расширения доступа к вакцинам против COVID-19, противодействия изменению климата, борьбы с бедностью.

Если в прошлом году неделя высокого уровня проходила виртуально, то в этом в ней примет непосредственное участие около сотни мировых лидеров. Однако доступ в главный зал Генассамблеи будет ограничен четырьмя членами каждой делегации. Много мероприятий будут проводиться в режиме онлайн.