Кулеба обещает отчитать руководство ООН за игнорирование Крымской платформы

Дмитрий Кулеба, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n160246-kuleba-obeschaet-otchitat-rukovodstvo-oon-za-ignorirovanie-krymskoy-platformy.html

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Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, пообещал поговорить с руководством ООН из-за игнорирования этой организацией саммита Крымской платформы.

Об этом Кулеба заявил сегодня, 16 сентября, во время брифинга.

По словам Кулебы, игнорирование этого саммита со стороны ООН является отрицательным моментом в контексте участия Украины в организации.

Это произошло совершенно по политическим мотивам и мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевой задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности, — подчеркнул министр.

Кулеба подчеркивает, что ООН сознательно игнорирует мероприятие, в котором приняли участие такие международные организации, как:

Совет Европы;

НАТО;

ГУАМ.

По мнению министра, это является свидетельством и состояния дел в самой ООН, и понимания этой организацией своей роли и миссии в мире.

Могу откровенно, дипломатично сказать, что это неправильное понимание, которое мы будем менять, потому что нужно защищать принципы, а не интересы отдельных государств, нарушающих международное право, — подчеркнул министр.

Напомним, саммит Крымской платформы начался в Киеве 23 августа.