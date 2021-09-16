Кулеба обіцяє вишпетити керівництво ООН за ігнорування Кримської платформи

Дмитро Кулеба, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n160246-kuleba-obicyaie-vidchytaty-kerivnyctvo-oon-za-ignoruvannya-krymskoyi-platformy.html

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Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, пообіцяв поговорити з керівництвом ООН через ігнорування цією організацією саміту Кримської платформи.

Про це Кулеба заявив сьогодні, 16 вересня, під час брифінгу.

За словами Кулеби, ігнорування цього саміту з боку ООН є негативним моментом в контексті участі України в організації.

Це відбулося абсолютно з політичних мотивів і ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру та безпеки, — наголосив міністр.

Кулеба наголошує, що ООН свідомо ігнорує захід, у якому взяли участь такі міжнародні організації, як:

Рада Європи;

НАТО;

ГУАМ.

На думку міністра, це є свідченням і стану справ в самій ООН, і розуміння цією організацією своєї ролі та місії у світі.

Можу відверто, дипломатично сказати, що це неправильне розуміння, яке ми будемо змінювати, тому що потрібно захищати принципи, а не інтереси окремих держав, які порушують міжнародне право, — наголосив міністр.

Нагадаємо, саміт Кримської платформи розпочався у Києві 23 серпня.