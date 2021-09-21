Зеленський похвалив ООН і проанонсував зустрічі в кулуарах Генасамблеї (ВІДЕО)

Зеленський похвалив ООН і проанонсував зустрічі в кулуарах Генасамблеї, скріншот

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Президент Володимир Зеленський в Нью-Йорку похвалив ООН і розповів про зустріч з прем'єром Великої Британії і президентом Туреччини.

Після критики з боку МЗС України на адресу ООН через ігнорування Кримської платформи Зеленський повідомив, що міжнародна організація все ж визнала проведений в Україні форум.

ООН — один з головних майданчиків в питанні Криму і окупованій частині Донбасу. Важливо, що ООН визнала Кримську платформу, — сказав президент каналу «Дом».

За його словами, на полях Генасамблеї ООН очікується зустріч з Борисом Джонсоном і двостороння з турецьким лідером Ердоганом.

Напередодні Анкара не визнала результати виборів до Держдуми РФ через голосування в Криму.

Зеленський назвав передчасними розмови про постачання в Україну з США ракет системи «Залізний купол». Натомість президент проанонсував приїзд міністра оборони США в Україну.

Зеленський 20 вересня прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Це його другий візит у США упродовж цього місяця.

Зеленський виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН. У нього заплановані зустрічі з лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій. Крім того, Зеленський зустрінеться з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою у США.

В ООН у вівторок розпочинається тиждень високого рівня. На засіданнях Генасамблеї 20 — 27 вересня в рамках загальних дебатів обговорюватимуться питання розширення доступу до вакцин проти COVID-19, протистояння зміні клімату, боротьби з бідністю.

Якщо торік тиждень високого рівня проходив віртуально, то цього року в ньому візьме безпосередню участь близько сотні світових лідерів, проте відзначається, що доступ до головної зали Генасамблеї буде обмежено чотирма членами кожної делегації, і багато заходів проводитимуться в режимі онлайн.