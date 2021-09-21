Ляшко не исключает обязательной вакцинации украинцев

Виктор Ляшко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n160463-lyashko-ne-iskluchaet-obyazatelnuu-vakcinaciu-ukraincev.html

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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключил, что в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом министр заявил в эфире телеканала ICTV.

Допускаю, — сказал Ляшко, отвечая на вопрос телеведущего о возможности введения обязательной вакцинации от коронавируса в Украине.

Ляшко отметил, что вакцинация в Украине пока добровольная, однако в этом вопросе могут быть введены определенные изменения.

Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных, — отметил он.



Министр также допустил вероятность проведения вакцинации среди подростков, начиная с 12 лет. В то же время он отметил, что в приоритете остаются люди в возрасте от 60 лет, поскольку 82% всех смертей приходятся именно на эту категорию.

Напомним, в Украине в настоящее время четыре западные области ближе всего подошли к «красному» уровню эпидемической опасности из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19.